La Fiorentina offre per un centrocampista paraguaiano, ma il Gremio fa muro e ha richieste ben precise. La situazione

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto, in queste ultime ore di calciomercato. Nonostante la situazione riguardante Sofyan Amrabat, il club viola avrebbe presentato un'offerta a un club brasiliano per un centrocampista sudamericano.

Secondo quanto riportato da Gremio News, la Fiorentina ha presentato un'offerta al Gremio per Mathias Villasanti, dal valore di 7 milioni di euro. Il club brasiliano, tuttavia, ha già detto no: la richiesta è di almeno 10 milioni per lasciar partire il paraguaiano classe '97.