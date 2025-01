Colpani è rimasto... a Lecce: Palladino vuole anche gli ultimi trenta metri da un Flaco sofferente e per ora non vuole rinunciare a lui

Il lavoro tattico non basta più per Andrea Colpani perché la Fiorentina ha bisogno del talento che aveva cercato e raggiunto in estate dopo averlo visto a Monza. Il Flaco appare un po' in sofferenza, come racconta La Gazzetta dello Sport perché conscio di non star rendendo per quanto nelle sue corde e di aver mostrato il lato migliore di sé solo a Lecce. Palladino ne ha parlato in conferenza dicendo di pretendere ora anche gli ultimi trenta metri di campo da lui. Per il momento il tecnico viola non è disposto a rinunciare a Colpani, che con il Toro avrà un'altra occasione.