Chi l'avrebbe mai detto tre mercati di gennaio fa che Jonathan Ikoné sarebbe diventato quasi un incubo in uscita, perché cercato da pochi club e disposto ad accettarne ancora meno. Bocciate le ipotesi esotiche di Medio Oriente America, ci sarebbe l'opzione del ritorno in patria ma cercarlo è il Paris Fc, club di Ligue 2 anche se ad un passo dal ritorno in massima serie.

I soldi di Jorko si unirebbero a quelli di Quarta (e al restante tesoretto) per alzare definitivamente l'offerta per Luiz Henrique ma la prospettiva non sembra semplice, anche per i tempi.