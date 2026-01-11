Paratici alla Fiorentina non prima della fine del mercato invernale? La situazione
Il co-direttore sportivo del Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, è pronto a trasferirsi alla Fiorentina all’inizio di febbraio, una volta conclusa la sessione di calciomercato di gennaio: questo è quanto riferisce The Athletic che rimarca come Paratici continuerà a svolgere il suo incarico al Tottenham per tutta la finestra di mercato invernale, che per i club inglesi si chiuderà lunedì 2 febbraio alle 19:00, prima di passare ufficialmente alla Fiorentina, dove sarà responsabile della gestione dell’area sportiva.
Motivi personali dietro all'addio al Tottenham
Il dirigente ex Juventus è stato anche coinvolto in quella che dovrebbe essere la prima operazione in entrata del Tottenham nella sessione invernale: l’acquisto del terzino sinistro brasiliano Souza dal Santos. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra Paratici avrebbe scelto di lasciare il Tottenham così poco tempo dopo il suo ritorno per motivi personali.