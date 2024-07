Colpani a prescindere dal futuro di Nico Gonzalez, ma la situazione dell'argentino rimane da chiarire

Colpani sì, ma Nico Gonzalez? Nelle corse ore, dopo l'accelerata della Fiorentina per il trequartista del Monza, si è inevitabilmente pensato a quello che potrebbe essere il futuro del numero 10 viola con il possibile arrivo del pupillo di Palladino.

La situazione sembra essere piuttosto chiara: nel caso arrivasse un'offerta importante, la Fiorentina non farà muro alla cessione di Nico Gonzalez, che non è ritenuto incedibile. Nonostante questo, l'operazione Colpani non è legata alla partenza dell'argentino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Ci sarà da ragionare anche su come Palladino vorrà impostare, almeno in prima battuta, l'attacco viola. Se dare spazio al tridente, alla punta supportata dai due trequartisti, oppure prendere in considerazione l'opzione della prima, della seconda punta e degli esterni (come lo scorso anno, con la difesa a 4).