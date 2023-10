Parolo: "Il modo di giocare della Lazio si sposa bene con quello della Fiorentina. Per caratteristiche lasceranno spazi"

La Fiorentina deve ancora giocare contro l'Empoli, ma intanto ha giocato (e ha vinto) il prossimo avversario della Viola in campionato, la Lazio. Dopo il successo dei biancocelesti per 0-2 contro il Sassuolo, l'ex centrocampista Marco Parolo ha parlato a DAZN anche di come può presentarsi la gara di lunedì prossimo.

Ecco le sue parole: “Sarà interessante, perché per come sono strutturate le due squadre a livello di gioco, il modo di giocare della Lazio si sposa bene con quello della Fiorentina. Per caratteristiche, lasceranno tanti spazi. Punti? Fino al derby, la Lazio può farne più della Roma".