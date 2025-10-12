La Bosnia stavolta risparmia Dzeko in amichevole e i compagni dell'attaccante viola (senza Kospo) travolgono Malta

Niente minutaggio stasera per i due bosniaci viola, impegnati in amichevole contro Malta e vittoriosi per 4-1: né Dzeko, né il giovane Kospo infatti hanno visto il campo. Il ct Barbarez ha scelto infatti Tabakovic per l'attacco ed è stato ripagato anche con una rete. Per quanto riguarda Dzeko dunque, la pausa nazionali si chiude con i 90 minuti giocati contro Cipro tre giorni fa, nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026. Zero minuti in due match invece per Kospo.