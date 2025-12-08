Calabrese: "Retrocessione e problemi di salute, Commisso potrebbe vendere la Fiorentina"

Il giornalista de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, in un suo editoriale ha lanciato dubbi relativamente al prosieguo dell'era Rocco Commisso alla guida della Fiorentina.

Fiorentina sul mercato

“Nell’anno del centenario, la società viola si appresta a regalare alla città una retrocessione che farebbe saltare idee e progetti - ha scritto Calabrese - e, probabilmente, finirebbe per mettere sul mercato la Fiorentina viste anche le condizioni di salute di Rocco Commisso”.

“Complicato gestire una squadra in smart working”

E poi: “Il presidente continua a seguire le vicende viola dalla sua bella casa negli Stati Uniti. È in contatto diretto con il dg, Alessandro Ferrari, e con la squadra ma gestire in smart working una società di calcio non è impresa facile. Anzi, è piuttosto complicato”.

“Commisso potrebbe rivedere la sua posizione”

Infine: "Finora Commisso ha sempre smentito le voci di cessione, ma l’eventuale retrocessione e le sue condizioni di salute potrebbero spingerlo a rivedere la sua posizione".