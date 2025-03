Baiano: "Stasera vorrei Gudmundsson in coppia con Kean: la rete di Napoli gli ha dato entusiasmo. Zaniolo? Se non gioca nel suo ruolo.."

Pochi minuti fa l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull'attuale momento della squadra di Raffaele Palladino. Questo un estratto:

“Questa sera la Fiorentina dovrà aggredire subito la partita: è normale che gli avversari visti all'andata se li fai ragionare possono crearti problemi. Ovviamente mi auguro che la squadra scenda in campo e faccia quello che deve fare, l'imperativo è passare il turno: abbiamo anche la grande occasione di giocare contro una squadra irresistibile. All'andata i greci hanno vinto perchè la Fiorentina ha giocato solo un tempo; cosi facendo le cose poi diventano complicate”.

“L'entusiasmo del gol aiuterà Gudmundsson. Ecco perchè Zaniolo non rende ancora..”

Ha poi parlato del reparto offensivo viola: “Assieme a Kean dal primo minuto schiererei Gudmundsson: visto il gran gol che ha fatto domenica a Napoli farei giocare l'islandese, considerando anche che poi si possono fare 5 cambi. Fare gol ti porta entusiasmo e lui adesso ne ha. Sicuramente Palladino che lo vede tutti i giorni saprà prendere la giusta decisione. Lo scarso utilizzo di Zaniolo? Quando ha avuto la chance di giocare ha fatto discretamente, ma ovviamente non ci si poteva aspettare che iniziasse a decidere le partite da solo. Ha giocato due volte titolare da centravanti fuori ruolo, non credo sia stato messo nelle migliori condizioni per far bene. I giocatori per far bene devono esser messi nel ruolo in cui uno si sente piu a suo agio”.

“La Fiorentina di quest'anno non è mai stata spettacolare”

Ha poi parlato del gioco: “Dopo le otto vittorie consecutive si è visto un netto cambio nel modo di vivere le partite. E' anche vero però che quando vinci difficilmente ti accorgi delle cose che non vanno, e a questo ci aggiungo che forse in alcune partite i viola sono stati anche molto fortunati. Noi che seguiamo da fuori oggettivamente ammettiamo che di quel pilottò di vittorie non tutte erano meritate: menomale che ci è girata bene, senza questi risultati non so se saremmo stati lassù. Alla fine del campionato tireremo le somme e sono certo che la classifica rispecchierà i reali valori di questa squadra. Devo ammettere che quest'anno poche volte si è visto dello spettacolo nelle partite della Fiorentina”.