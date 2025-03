Monti: "Non voglio pensare che si possa uscire contro il Panathinaikos: butteremmo via l'intera stagione. Fagioli e Kean devono.."

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico, e noto tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti ha potuto esprimere i suoi pensieri in vista della delicata partita di questa sera contro il Panathinaikos. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

“Sentir parlare della partita di stasera come una partita da dentro o fuori, considerando che stiamo parlando solamente degli ottavi mi da un po’ fastidio. Stasera mi aspetto di vincere la partita e basta, lo facciano come gli pare a loro. Dopo tanto tempo mi aspetto una partita come si deve. Giustamente l’allenatore e i giocatori hanno sottolineato come sia la partita della stagione, ma se è la partita della stagione vuol dire che stai rischiando di buttare tutto via. E non voglio neanche pensare di non passare il turo contro il Panathinaikos, si rischia di buttare via un’intera stagione. Io ho poca fiducia del campionato, sopratutto in virtù del discorso di voler raggiungere una qualificazione europea, e per questo stasera devono solo vincere. Punto e basta”.

“Il Panathinaikos è nella miglior situazione possibile. La Fiorentina dovrà fare la gara”

Ha anche aggiunto: “Oggi ero in Piazza Duomo e ho visto valanghe di tifosi del Pana pronti alla battaglia di stasera. Per loro l’attuale situazione è il top: sono in vantaggio di un gol e affrontano una squadra non al meglio. Sulla carta la Fiorentina è superiore, ma facevamo questi discorsi anche per le partite con Monza, Come e Verona: sappiamo tutti come sono andate. Sono molto agitato per stasera, perchè non vedo l’ora che siano le 21 per godermi la partita. L'unica speranza è che Palladino scelga di mandare in campo la miglior formazione: mi farebbe impazzire vedere Fagioli e Adli assieme a Cataldi”.

"Fagioli è fortissimo, sono contento del suo arrivo. Lui e Kean dovrebbero giocare sempre"

Ha poi concluso parlando di Fagioli: ”L’ex Juventus è un giocatore che mi piace tantissimo. E’ una delle stelline della Juventus, non mi aspettavo potesse venire da noi: c’è da sottolineare che noi siamo stati molto bravi a sbolognare giocatori claudicanti, per prendere uno come lui molto promettente. Lui e Kean sono due acquisti sensazionali: sono giocatori che dovrebbero giocare sempre. Più che lo fanno e maggiori possibilità ci sono che possano prendere le redini di questa squadra”.