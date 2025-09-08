Corriere dello Sport-Stadio: Le direttive di Commisso

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la rosa che la squadra mercato viola ha messo a disposizione di Stefano Pioli, individuando una chiara volontà di “italianizzare” la squadra viola.

Giovane e Italiana

A pagina 29 il Corriere dello Sport intitola riguardo la squadra viola: “Fiorentina ringiovanita e più italiana” e poi “Otto innesti sotto i 25 anni capaci di affermarsi e di acquisire valore, 5 dei quali nati nel nostro Paese: Viola avanti con una gestione virtuosa”. Il quotidiano riporta come questo nuovo corso sia nato dalla volontà del patron viola: "Rispettate le direttive di Commisso: gettate le basi per un futuro brillante"

Il record di Dzeko

In taglio basso il Corriere fa il punto anche dei giocatori viola in Nazionale, soffermandosi soprattutto sul bosniaco Edin Dzeko, autore di una doppietta da record nella sfida a San Marino: “Bober Dzeko, altra medaglia"