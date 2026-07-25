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La Gazzetta dello Sport: Un jolly di fascia per Grosso, l'operazione in chiusura

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Due gli articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

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Il titolone è: “Sempre Fiorentina Joao Mario vicino”. E ancora: “Un jolly di fascia per Grosso L’operazione è in chiusura”. Sommario: “L’allenatore lo considera perfetto per il suo 4-3-3 Arriverà in prestito con diritto di riscatto da 8-9 milioni. Dodò in uscita Valdepenas in arrivo”. 

Staffetta

Di spalla l'impegno odierno dei viola: “Oggi test a Londra. In regia staffetta Fagioli-Oulai”. 

 

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