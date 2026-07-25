La pista parallela della Lazio in casa Fiorentina per il centrocampo. Le condizioni dei viola, la proposta biancoceleste

La Lazio guarda ancora in casa della Fiorentina, stavolta per cercare rinforzi a centrocampo. E nel mirino ci sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian che pure sono partiti regolarmente con la squadra per la tournée inglese.

Una pista parallela della quale parla La Gazzetta dello Sport che serve per assicurare a Rino Gattuso quell'innesto che serve per passare più agevolmente al modulo, il 4-2-3-1. Entrambi sono stati nel mirino della Lazio già in precedenti sessioni di mercato passando dalle richieste di Baroni e Sarri.

La Fiorentina considererebbe lo loro cessione solo a titolo definitivo dopo averli appena riscattati, ma la Lazio ha avviato i contatti partendo dalla formula del prestito per arrivare a un riscatto condizionato. La preferenza del club biancoceleste va per Brescianini per doti e per la sua spiccata duttilità.