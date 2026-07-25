Corriere Fiorentino: Avanti un altro...e stavolta non è un nome a sorpresa

C'è un articolo sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.

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Il titolo scelto per l'articolo è: “La spinta portoghese”. Occhiello: “Joao Mario è il sesto colpo della Fiorentina: ceduto dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Con l’arrivo del terzino partirà uno tra Dodò e Fortini”.

Avanti un altro

Articolo che inizia così: “Avanti un altro e, almeno stavolta, non si tratta di una sorpresa. Il nome di Joao Mario infatti era stato tra i primissimi ad uscire, fin dall’inizio di giugno, salvo poi finire in stand by. Fino alla serata di giovedì, con l’apertura definitiva della Juventus alla formula del prestito con diritto di riscatto”.