Orsolini verso la Fiorentina: "Guardiamo avanti per il campionato, dobbiamo recuperare. La vittoria la dedichiamo a Italiano"

Il prossimo avversario del Bologna sarà la Fiorentina. A tal proposito, dopo la vittoria in Europa League, il calciatore rossoblù Riccardo Orsolini si è proiettato sul campionato e sulla sfida del Franchi a Sky Sport.

Orsolini verso la Fiorentina: “Guardiamo al campionato”

“Ci aspettano tantissime partite ravvicinate nel giro di pochi giorni. E non abbiamo tanto tempo per recuperare le energie spese. Adesso dobbiamo pensare a recuperare, in questa fase, e guardiamo avanti per il campionato. Abbiamo impegni importanti che ci aspettano”.

“Dedichiamo la vittoria a Italiano”

Su Italiano: “Ci siamo sentiti in sala riunioni; c'era Niccolini, però ci ha fatto una sorpresa perché era in videochiamata. Dedichiamo questa vittoria a lui, avrebbe spaccato qualsiasi cosa per esserci oggi”.