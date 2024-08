Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson, Tessmann e Bove, settimana decisiva

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo stamani: "Il giorno di Gudmundsson". Occhiello: "La Fiorentina chiama il Genoa: Riunione decisiva".

Pagina 20

Apertura per: “Fiorentina in costruzione è una vittoria che fa bene”. Sottotitolo: “L’impronta di Palladino già si vede, applausi per Kean (quarto palo della sua estate). La sorpresa però è Ikoné, ieri a segno con Bianco”. In taglio basso: “Dodo: Da esterno pronto a fare almeno 5 gol”.

Pagina 21

Sul mercato: “Gudmundsson, Tessmann e Bove: settimana decisiva”. Sottotitolo: “Il sì per l’islandese può arrivare in pochi giorni. Poi la Fiorentina deciderà il futuro di Gonzalez le trattative le mosse in attacco e a centrocampo”.