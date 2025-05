Di Canio esalta Nico Gonzalez: "Sta facendo quello che gli riusciva alla Fiorentina"

A differenza di Vlahovic, c'è un altro ex Fiorentina che sta facendo bene ultimamente alla Juventus. Si tratta di Nico Gonzalez, ieri in gol nella vittoria contro l'Udinese, prossimo avversario dei Viola di Palladino. Al ‘Club’ di Sky Sport, ne hanno discusso i vari giornalisti ed ex calciatori del rendimento dell'ex numero 10 gigliato.

Fabio Caressa introduce l'argomento: “Nel finale di stagione la Juventus ha trovato anche Nico Gonzalez, un giocatore atteso tanto e che in queste ultime giornate è stato decisivo, dal punto di vista realizzativo ma non solo, anche dal punto di vista delle soluzioni”.

Di Canio sull'ex Fiorentina

Arriva la risposta di Paolo Di Canio, ex Lazio: “Ha ritrovato un po' la posizione, fiducia e i rapporti. Con la Lazio pensavo potesse far bene e invece ha fatto una bruttissima partita. Col Monza ha fatto un bel gol? Sì e infatti pensavo a come, oltre a lui, Tudor avesse ritrovato anche Thuram a centrocampo, con quelle folate. Sono i due giocatori che ritenevo potessero fare la differenza fino alla fine del campionato per permettere di ottenere i punti decisivi”.

E ancora Di Canio: "Con l'Udinese ancora bene, contro la Lazio avevano giocato male un po' tutti, in quel caso la Juve non aveva fatto una grande partita. Però sì, finalmente Nico Gonzalez sta facendo quello che faceva a Firenze, o almeno in qualche giocata si vede il calciatore che fa pensare che se trovasse continuità potrebbe diventare un giocatore importante".

Le differenze col Gonzalez di Firenze

Infine, il giornalista Stefano De Grandis: "Koopmeiners e Nico Gonzalez, secondo me, devono essere confermati dalla Juventus. Hanno speso tanti soldi e mi sembra difficile, dopo una sola stagione, che venga lasciato andare Koopmeiners. Nico alla Fiorentina faceva tante cose importanti: ha fatto vedere cose che quest'anno non abbiamo visto".