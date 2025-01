Pablo Marì sogna la Fiorentina, i soldi che fanno comodo anche a Galliani

Un altro giocatore che è ad un passo dall'approdo alla Fiorentina, è il difensore di proprietà del Monza, Pablo Marì.

In questo caso il club viola aspetta il via libera da parte di Adriano Galliani, AD dei brianzoli, ma è un'operazione che si farà anche questa, anche perché il contratto del giocatore è in scadenza a giugno e quindi cederlo fa comodo anche allo stesso Monza.

Esborso contenuto, giocatore scelto da Raffaele Palladino, Pablo Marì andrebbe a completare un reparto arretrato che potrebbe anche cambiare assetto nella seconda parte della stagione.