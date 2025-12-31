A Radio Sportiva il giornalista sportivo Fabrizio Biasin si è espresso in merito alla situazione della Fiorentina e alle possibilità di salvezza della squadra gigliata.

’Serve una rimescolata totale’

“La salvezza della Fiorentina passa da una scelta coraggiosa che a questo punto dovrà fare Fabio Paratici, nuovo dirigente viola. Occorre una rimescolata totale dell’impianto e della rosa della Fiorentina. Non sono mai tra quelli che pensano che il mercato di riparazione sia utile per fare troppe cose, però non posso far finta di non aver visto quanto capitato nella prima parte di stagione”.

‘Non c’è squadra, non c’è alchimia, serve sporcarsi le mani’

“Ci sono tanti ottimi giocatori alla Fiorentina che non funzionano, anche quelli con un nome importante. Non si è creata alchimia, non c’è squadra, bisogna cambiare le cose anche a costo di svendere qualche calciatore importante, prendendone altri, magari anche meno attraenti. La Fiorentina deve sporcarsi un po’ le mani, via chi non ha fatto gruppo, dentro altri che sanno invece che tipo di missione li aspetta da oggi a giugno”.