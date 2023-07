UFFICIALE: Non solo Rubino. Dopo il riscatto dall’Entella, la Fiorentina mette sotto contratto un promettente attaccante. FOTO

Si è presentato a Firenze con 18 reti in 35 partite stagionali il classe 2006 Maat Daniel Caprini, attaccante italo-francese. Il giovane calciatore con la Fiorentina Under 17 ha offerto prove di spessore che gli hanno permesso di salire anche in Primavera. Caprini è stato riscattato dalla Virtus Entella ed è diventato a titolo definitivo un calciatore della Fiorentina, con cui ha firmato il primo contratto da professionista nella serata di ieri.

Assieme a Rubino, il giocatore nato a Milano, che ha anche passaporto guineano, comporrà l’attacco della Fiorentina Primavera della stagione che si accinge ad iniziare in modo completo, agli ordini del neo mister Galloppa.

‘If you can dream it, you can do it’ il commento del giovane calciatore viola. Il calciatore si lega fino al 30 giugno 2026 alla Fiorentina. Ecco la foto di Caprini al momento della firma: