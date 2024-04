Il Napoli fatica a Monza e viene contestato dai tantissimi tifosi saliti in Lombardia. Palladino cerca l'aggancio a Calzona

Situazione piuttosto calda in casa Monza, ma sponda Napoli. I tantissimi tifosi partenopei accorsi in Brianza per assistere alla partita dell'U-Power Stadium, sono stati in silenzio i primi 15 minuti di gara (con gli uomini di Palladino che hanno anche segnato con Djuric), lasciando libero uno spazio nel settore ospiti ed esponendo uno striscione pesante:

Contestato il Napoli in trasferta

"Assenti come i vostri…" e accanto il disegno di due testicoli… A questo, si è aggiunto anche il coro “Mercenari senza vergogna”, che rende bollente la situazione in Lombardia, dove il Monza, vincendo, aggancerebbe proprio gli azzurri in classifica. A seguire vi proponiamo la foto dello striscione in questione dal Corriere dello Sport:

Lo striscione in questione

AGGIORNAMENTO: in corso il secondo tempo della sfida, che adesso vede avanti il Napoli. A breve il risultato finale sul nostro sito.