Una trasferta a Torino appena in 100? E' la desolante realtà dello Juventus Stadium. Ma tanti di più sono già orientati su Plzen

C'erano gli Juventus-Fiorentina con grandi spedizioni ed esodi da Firenze, prima al Delle Alpi, più capiente, e ora allo Stadium: i numeri di tifosi viola si aggiravano sempre sull'ordine delle migliaia. Stasera invece, come sottolinea La Nazione, non si arriverà oltre le 100 presenze. Uno scenario desolante e dettato da prezzi (45€) e modalità di vendita (registrazione obbligatoria sul sito della Juve).

Per questo i gruppi organizzati diserteranno la trasferta, per concentrarsi invece su Plzen, che arriva subito dopo: giovedì la Fiorentina tornerà in Repubblica Ceca per l'andata dei quarti di Conference e lì di biglietti invece non ce ne sono più. Esauriti gli oltre 600 messi a disposizione.