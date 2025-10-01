Graziani: "Quella dei calciatori che non si impegnano è una leggenda. Ci vuole pazienza, rimandiamo i giudizi alla decima giornata"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quando giocavo al Torino non c'era un unico leader, ma eravamo tutti concentrati sull'obiettivo. Se le cose andavano male ci guardavamo negli occhi e, dopo la disamina dell'allenatore, ci trovavamo da soli per trovare la soluzione. Non so cosa sta succedendo alla Fiorentina, ma predico calma: Kean ha dimostrato di sapere come si segna, i gol prima o poi li farà”.

“Dodo non si impegna? Non esiste”

Su Dodo: “Non posso accettare chi dice che non si impegna, solo perché non gli è stato fatto il contratto. Anche perché la cosa può essere solo a suo favore, se rende bene e fa una grande stagione poi non solo va via a zero, ma va a guadagnare di più. Non esiste che i calciatori non si impegnino, si vedrebbe lontano un miglio e poi i compagni non ammeterebbero mai una cosa del genere”.

“Aspettiamo la decima giornata”

Infine: “Pioli può sbagliare qualche scelta dal primo minuto, ma ricordiamoci che ci sono cinque cambi. Se Gudmundsson non mi dà quello che cerco, lo richiamo in panchina e ne metto un altro. Ricordiamoci comunque che l'anno scorso l'Atalanta e la Roma erano partite malissimo, e poi hanno fatto un grande campionato raggiungendo Champions ed Europa League. Ci vuole pazienza, aspettiamo almeno la decima giornata per dare giudizi”.