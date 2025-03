Biraghi: "Con me il Toro ha guadagnato in esperienza, abbiamo uno stemma importante e dobbiamo puntare ad obiettivi più alti"

Si è preso la titolarità e il suo spazio a Torino, l'ex capitano viola Cristiano Biraghi che ha parlato da leader granata anche in vista degli obiettivi stagionali:

"Con Elmas abbiamo guadagnato gol e qualità, con Casadei la fisicità e con me l’esperienza ma non faremmo bene se non fossimo stati accolti nel migliore dei modi dal gruppo. Portiamo uno stemma importante, dobbiamo puntare ad obbiettivi più alti".