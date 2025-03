La sfida tra gli affari estivi tra Fiorentina e Juventus ha già un vincitore ed è proprio la società viola, come indica La Nazione: merito dei rendimenti a distanza dei due calciatori che hanno cambiato maglia: Nico Gonzalez e Moise Kean. La Juve ha pagato l'argentino ben 33 milioni, ottenendo un misero bottino di 3 reti finora: di fatto un gol ogni 11 milioni.

L'azzurro invece con i suoi 20 gol per 13 milioni, è a meno di un decimo del costo/gol. Un confronto impietoso insomma fino ad oggi. E sul piatto c'è anche Vlahovic, più per questioni contrattuali vista la scadenza in arrivo tra un anno e il rinnovo sempre più lontano: i bianconeri con il serbo rischiano di mandare in fumo un affare da oltre 130 milioni, tra cartellino e stipendio.