Bjelanovic: "Fino a qualche anno fa, sarebbe stato impensabile vedere un giocatore come Brekalo nel campionato croato..."

A 'TransferRoom' a Roma è intervenuto Saša Bjelanovic, ex centravanti di alcune squadre di Serie A, oggi direttore sportivo dell'Istra 1961, società di prima divisione croata. A TMW, Bjelanovic ha parlato anche di un calciatore della Fiorentina, attualmente impegnato proprio nel campionato croato:

Come mai a gennaio tanti giocatori croati come Brekalo, Rog o Perisic hanno deciso di tornare in Croazia? "Perché quest'anno la Dinamo non è più quella degli scorsi anni che stravinceva il campionato. Rijeka e Hajduk stanno provando a vincere il campionato insieme alla Dinamo e quindi s'è creata questa competizione interna. La conseguenza è che i club non si risparmiamo dal punto di vista economico. Questa caccia al primo posto ha portato le prime tre società ad aprire di più il portafogli. Fino a qualche anno fa era impensabile, guarda Brekalo o Perisic nell'Hajduk".