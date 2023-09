Infantino scalda i motori. In arrivo l'occasione giusta per l’argentino?

Pochissimi minuti ed un graduale inserimento alla Fiorentina finora per Gino Infantino, ma la sensazione è che il 2003 ex Rosario Central abbia tutte le carte in regola per poter avere presto un impatto nel gioco e nelle dinamiche viola. Normale che il giovane calciatore stia completando il proprio rodaggio, soprattutto sul piano tattico, ma le sue qualità sono evidente e già oggi per lui potrebbe arrivare l’occasione di lasciare il segno. Le prerogative dei belgi del Genk, squadra muscolare, dinamica e di grande gamba, paiono sposarsi in modo congeniale alle caratteristiche del mancino sudamericano, che si candida ad una maglia da titolare nel centrocampo della Fiorentina.

Al momento mister Vincenzo Italiano sta cercando di inserire Infantino come centrocampista offensivo a supporto delle punte, ma il giocatore argentino ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore completo. Gambe forti, cambio di passo e la giusta ‘garra’ nei contrasti, tanto che anche con l’Argentina ha sempre giocato da centrale puro di centrocampo. Al momento la veste di ‘vice Bonaventura’ è quella che l’allenatore viola sembra aver ritenuto la più adatta per il giocatore albiceleste ma certamente la sua evoluzione in campo potrà abbracciare anche altre zone nevralgiche.

Complice il ritardo di condizione di Barak, rientrato da poco dopo un lungo stop ad inizio stagione, e l’assenza di Bonaventura, la sfida della Cegeka Arena di Genk sembra la cornice perfetta per testare Infantino, ancora in attesa della prima maglia da titolare con la Fiorentina. Un profilo giovane sicuramente, ma già con esperienza in patria e tante presenze alle spalle, in stadi caldi e contesti delicati. Che stasera arrivi la situazione giusta per vederlo debuttare dal primo minuto?