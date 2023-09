Non chiamatelo più (solo) riserva. Il Duncan formato 2023 sulle orme di quello del primo Italiano

Siamo arrivati alla terza stagione di Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina e ancora c’è un giocatore che in tanti a Firenze sottovalutano. Un po’ come per Kouamé, anche le prestazioni di Alfred Duncan passano troppo spesso sottotraccia. Ma dopo un’altra grande prova, quella contro l’Atalanta di Gasperini, non si può più far finta di nulla.

Dando seguito al gol + assist della sfida casalinga al Lecce, il numero 32 viola si è ripetuto, senza entrare nel tabellino dei marcatori, ma mettendo un cioccolatino sulla testa di Quarta per la seconda rete. I suoi recuperi palla e intercetti, in mezzo al campo e in area piccola, senza contare anche i tanti kilometri percorsi, lo hanno reso un attore non-protagonista del successo contro una big. E come al primo anno di Italiano in Viola, anche oggi il ghanese si sta rivelando una risorsa importante per il proseguo dell’annata.

Tutt’altro che (sola) riserva. Duncan contro l’Atalanta è partito carico sin dal primo minuto e non ha fatto rimpiangere le doti in palleggio di Arthur. Lo scetticismo iniziale, alla vista della coppia formata con Mandragora, è stato presto spazzato via dagli applausi del Franchi per le intelligenti letture del ghanese. Il Ghana, poi, a proposito...

A differenza di Nzola e Kouamé, Duncan non dovrebbe partire a gennaio per la Coppa d’Africa. Gli strascichi con la Federcalcio Ghanese lo avevano già ferito in passato, motivo per cui Italiano potrà puntare ancora su di lui. Già a partire dalla sfida di questa sera, match subito cruciale in ottica primo posto nel girone di Conference. Perché è arrivato il momento di togliere l’etichetta di “sola riserva” ad un calciatore che da anni sta dimostrando il proprio attaccamento verso questa maglia... E pure verso la città di Firenze, ormai la sua nuova Accra.