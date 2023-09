In un nuovo momento difficile, in una nuova partita difficile, Italiano risponde presente e riporta la Fiorentina ai tre punti. Con scelte coraggiose, soprattutto in mezzo al campo, un turn over vincente.

Una partita inizialmente con luci e ombre, ma che poi ha visto i viola combattere e addirittura meritare di ribaltare il risultato dopo lo svantaggio iniziale. Gli attaccanti titolari continuano a non segnare, ma ci pensano Bonaventura, Quarta e Kouame a farlo. Calciatori che potevano anche andarsene, gli ultimi due, e che invece Italiano sta provando a recuperare, a rilanciare.

La vittoria sull’Atalanta vale tanto: per i tre punti, per aver battuto una diretta concorrente, per aver dimostrato ancora una volta carattere e intensità. Anche quando la stanchezza la fa da padrona, anche dopo una sosta del campionato che ha visto tanti nazionali lontani da Firenze. Certo, c’è ancora tanto da lavorare, ma questa vittoria restituisce entusiasmo, positività, ma soprattutto una giusta classifica.

Un plauso a Parisi, un plauso a Kouame, ma uno particolare a Beltran. Entra e cambia la partita. Si vede che ha un tocco, un fraseggio, una fantasia da proteggere. E’ un calciatore che può esplodere e fare la differenza. Sta ad Italiano capire come utilizzarlo al meglio, a chi affiancarlo per non lasciarlo da solo.

Sette punti in quattro partite, la stessa classifica del Napoli campione d’Italia, con Roma e Lazio dietro. E adesso dieci giorni importanti, con tante partite. Si giocherà ogni tre giorni, in campo andranno i migliori, come contro l’Atalanta. Una formazione quella vista domenica che, se le cose fossero andate male, avrebbe portato l’allenatore direttamente nell’occhio de ciclone. Invece è con coraggio e piccole ma importanti novità che si provano ad invertire le situazioni non semplici.