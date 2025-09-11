Dalla Fiorentina alla Juventus. Felipe Melo è stato il capostipite di un'ormai lunga lista di giocatori, che poi ha compreso Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e Gonzalez.

Il centrocampista brasiliano, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di quel trasferimento specificando che fu in un certo senso obbligato ad andarsene: "Corvino mi disse "o vai a Torino o vai a Torino. Non hai altre scelte". I bianconeri pagarono la clausola di 25 milioni e infilarono Marchionni nella trattativa".

E poi: “Firenze non la prese bene, mi contesto parecchio: li è nata la mia prima figlia, ho amato il Franchi e la città come non mai. Se devo scegliere le due squadre italiane a cui tengo di più dico la Viola e, ovviamente, l'Inter”.