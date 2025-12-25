De Santis a FN: "Il mercato viola si preannuncia molto caldo. Diverse facce lasceranno Firenze. Su Paratici..."

La Fiorentina sembra prossima ad annunciare ufficialmente l'arrivo di un dirigente importante come Fabio Paratici. Per analizzare come potrebbe agire sul mercato il nuovo quadro societario, FiorentinaNews.Com ha intervistato in esclusiva il procuratore ed intermediario, Lorenzo De Santis.

Cosa ne pensa dell'ex Ds della Juventus? E' la persona giusta per risollevare la Fiorentina?

“Sicuramente quello di Fabio Paratici è un nome importante, con un curriculum prestigioso che comprende anche esperienze internazionali. L'auspicio è che possa essere subito di aiuto alla Fiorentina con un mercato che si preannuncia sicuramente molto caldo. Si cominciano già a delineare i contorni della campagna acquisti che viene. Credo che ci saranno diverse facce che lasceranno Firenze, ma bisognerà capire quali saranno le priorità del mercato viola, anche in base ai desiderata dell’allenatore. Sappiamo che non è un mercato facile quello di gennaio, si lavora con pochi soldi, sugli scambi e sugli incastri”.

Si parla anche dell'arrivo, assieme a Paratici, di Lorenzo Giani come responsabile dell'area scouting. Cosa ne pensa? Goretti avrà ancora un ruolo di primo piano nonostante i molti ingressi?

"Giani, se verranno confermate le indiscrezioni, è una persona che ha lavorato in club importanti, tra cui Milan e Juventus, che conosce bene le metodologie di lavoro di Paratici e che potrebbe incentivare lo scouting viola. In questo quadro c'è poi da capire chiaramente come la nuova organizzazione della Fiorentina cambierà le mansioni delle figure già presenti all’interno dell’organigramma viola, come Goretti. Però per far questo credo che servirà ancora qualche giorno perché Paratici deve prima trovare l'accordo per uscire dal contratto col Tottenham. Verosimilmente la situazione sarà definita nei prossimi giorni in modo che la Fiorentina possa presentarsi il 2 gennaio, all’inizio del mercato, con il nuovo Ds".