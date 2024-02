Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato a DAZN: “Questa vittoria va soprattutto al nostro direttore sportivo Corvino, è un bel regalo. Ha lavorato per oltre 10 anni alla Fiorentina e per lui non è una partita come le altre. Gli abbiamo dato una grandissima soddisfazione”.

Su Nzola: “Forte fisicamente, ma siamo riusciti ad arginare l'attacco della Fiorentina. Poi ci siamo fatti un po' i due gol subiti da soli, ma per fortuna l'abbiamo ribaltata. Giorni liberi? No, siamo dei lavoratori. In ogni caso ci prepareremo per ripartire ancora più carichi”.