Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'allenatore del Lecce Roberto D'Aversa ha commentato a DAZN la partita: “Vittoria meritata, anche oggi abbiamo fatto una bella prestazione soprattutto nel primo tempo, con due legni e tante situazioni create. Successo di cuore, i miei ragazzi sono stati bravi a crederci e spinti da un pubblico fantastico. So quanta fatica fanno durante la settimana, dobbiamo crederci davvero ed essere molto determinati. Quando l'ambiente è compatto, si possono fare cose importanti”.

Su Dorgu: “Giocatore forte, arriverà sicuramente a giocare a certi livelli. Ci sta che abbia un calo fisico, normale per l'età che ha. Stasera sono contento per lui, ma soprattutto per il club che dimostra quanto crede nel settore giovanile. Felicissimo di aver vinto una partita che abbiamo rischiato di perdere e sarebbe stato incommentabile, non avrei saputo cosa dire. Abbiamo comunque sprecato tante tante occasioni”.

E aggiunge: “Gratificante avere la squadra più giovane del campionato. Spero che i miei ragazzi possano arrivare a livelli importanti, ovviamente passando per l'obiettivo più importante, la nostra salvezza”.