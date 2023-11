Si cambia molto: Due giocatori hanno molte chance di giocare. E' l'ora dell'avvicendamento in porta?

Con che formazione giocherà la Fiorentina nella trasferta di Conference League contro il Cukaricki? Difficile fare una previsione certa, ma rispetto alla squadra che ha perso contro la Juventus, possiamo dire che ci saranno tanti cambiamenti.

Cambio in porta?

In porta potrebbe arrivare il momento, per davvero, del ritorno di Christensen. Sembrava lanciatissimo per giocare la gara d'andata coi serbi, ma alla fine Italiano aveva deciso di dare ancora una volta fiducia a Terracciano.

Due che hanno molte chance di giocare

Tra gli elementi che hanno buone possibilità di partire dal primo minuto ci sono Lopez a centrocampo e Ikone in attacco, due dei giocatori che hanno trovato il gol nel turno d’andata con il Cukaricki.

…E due che stanno ritornando

Intanto Kayode e Pierozzi puntano a ristabilirsi in fretta: riaverli sarebbe importante anche perché la coperta, a destra, è davvero cortissima in questo momento.