Ferrari, stavolta tocca anche a te. La tribuna insorge e il Dg risponde, portato via da alcuni dirigenti

Non era mai finito nel mirino della contestazione Alessandro Ferrari, ex responsabile comunicazione e attuale Direttore Generale ereditario dopo la scomparsa di Barone.

E invece stasera è toccato anche a lui, contestato aspramente in tribuna d'onore: il Dg ha avuto modo anche di rispondere ai contestatori.

Ne è nato un battibecco molto sentito, interrotto da altri dirigenti che hanno portato via Ferrari dalla tribuna d'onore, prima che la scena potesse degenerare.