Pagliuca: "Alla Fiorentina hanno dato due rigorini, al Bologna no. Il VAR non facilita gli arbitri, che lo tolgano..."

Gianluca Pagliuca, ex portiere passato anche dal Bologna, è tornato sugli episodi arbitrali che hanno indirizzato la partita tra i felsinei e la Fiorentina in un'intervista a Il Resto del Carlino. Queste le sue parole.

“Perché su Bernardeschi sì e su Dodo no?”

“Alla Fiorentina hanno dato due rigorini, e al Bologna non li hanno dati: se quella mano di Bernardeschi è rigore, perché quella di Dodo non lo è? Sono contro tutti questi mezzi rigori, mi chiedo cosa sia diventato il calcio e perché sia stato introdotto il VAR: invece di facilitare il lavoro degli arbitri e andare verso decisioni più eque, è l'esatto contrario. Se lo devono usare coì, che lo tolgano e che si torni all'antico. Per non parlare dei simulatori che si buttano al primo sospiro”.

Un complotto?

“Complotto anti-Bologna? Non credo a un disegno, sono solo tanti errori, e il VAR purtroppo li ha aumentati. Vent'anni fa ho vissuto Calciopoli e vi dico che non c'è nessun complotto oggi: ce la caviamo con una risata amara di fronte a questi errori”.