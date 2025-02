Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è intervenuto oggi in sala stampa per fare il punto dopo le ultime prestazioni negative e in vista delle prossime uscite in campionato:

Sui nuovi arrivati

“Ci vuole tempo per l'adattamento dei nuovi arrivati: ci vorrà pazienza, ma avere giocatori duttili per me è importante. Fagioli ha giocato da trequartista e Zaniolo da prima punta perché lo avevano già fatto in altre squadre. Abbiamo anche Beltran e Caprini comunque che possono giocare davanti”.

Ancora su Fagioli e su Colpani

“Fagioli è un calciatore di grande qualità, può giocare anche nei due nel mezzo; domenica ho preferito metterlo sulla trequarti perché non avevamo a disposizione Kean. Colpani ha avuto una contusione al piede una ventina di giorni fa, vediamo nelle prossime ore come sta. Andrea ha stretto i denti in questo periodo giocando col dolore: ora non è al 100%".

Infine su Adli

“Adli sta meglio, sta recuperando, speriamo di riaverlo nel minor tempo possibile. In questo momento i ragazzi devono capire che si giocherà tanto".