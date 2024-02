La prima volta senza il vecchio tabellone. Quando il gol lampeggiava là sopra

La gara tra Fiorentina e Lazio segnerà un momento di svolta anche per lo stadio Artemio Franchi.

Prima volta senza vecchio tabellone

Per la prima volta la Curva Ferrovia sarà chiusa e lo resterà anche per tutto il resto della stagione. Ma sarà anche la prima volta in cui non vedremo più il vecchio tabellone che è stato demolito nel corso della settimana.

Simbolo di un'epoca che fu, là sopra lampeggiava la scritta “gol” ad ogni rete della Fiorentina, questo fino a quando non venne installato il maxischermo per Italia 90.

In seguito era diventato semplicemente un punto d'appoggio per striscioni di tipo pubblicitario. Recentemente Commisso aveva fatto mettere il marchio Mediacom, sponsor della squadra.