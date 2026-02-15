Nonostante la sconfitta interna per 1-2 arrivata contro il Nordsjaelland, è arrivato l'esordio da titolare per Richardson, centrocampista in prestito dalla Fiorentina al Copenhagen. E ha già lasciato un'ottima impressione.

Torna in fiducia

Tra i migliori, se non il migliore, dei suoi: negli 82 minuti giocati, il marocchino ha collezionato l'89% di passaggi precisi (32 su 36), 178 metri in conduzione palla al piede, costellati da due dribbling e due falli subiti. Si è rivista, seppur a folate, la miglior versione di Richardson.

Ottima impressione

I tifosi sono convinti, come si legge sui canali social del club danese: “Non ci sono molti aspetti positivi, ma Richardson sembra davvero in forma, ha qualcosa che mancava davvero alla squadra”, commenta un tifoso. Un altro, invece, dice che: “Faremmo meglio a godercelo questa stagione, perché poi tornerà in Serie A”.