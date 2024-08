La Nazione fa il punto su quelle che sono le trattative di fine mercato della Fiorentina, che ha fretta di fare acquisti con il tempo che stringe sempre di più. Ma non solo trattative in entrata, la società viola è pronta anche a cedere. Un nome in uscita potrebbe essere quello di Barak, che potrebbe accettare il Cagliari in prestito secco. I sardi sono pronti a mettere sul piatto il giovane Prati.

Per il centrocampo occhio anche alle trattative con il Boca Juniors. Se da una parte la Fiorentina prova a forzare l'arrivo anticipato di Valentini, dall'altra si tratta Medina. Ma non è l'unico obiettivo per la mediana. Negli scorsi giorni la Fiorentina ha riavviato i contatti con il Sassuolo per Thorsvedt, con i neroverdi che chiedono 10 milioni. La società viola arriva a 7.