Il Corriere dello Sport-Stadio parla questa mattina, oltre del possibile arrivo di Kostic alla Fiorentina, anche delle altre trattative portate avanti dai viola. Il tempo stringe e in difesa serve una pedina. In pole c'è il nome di Andrea Carboni del Monza, che lo stesso Palladino conosce bene e i buoni rapporti per l’affare Colpani potrebbero facilitare quest’altra trattativa biancorosso-viola.

Per la mediana spunta un nome in casa Milan

A centrocampo, con Amrabat verso la permanenza, è spuntato il nome di Yacine Adli, in uscita dal Milan. Infine l'attacco. Se la Fiorentina farà qualcosa, lo farà nelle ultime ore di mercato, attenzione sempre alla soluzione Berardi.

Ikone ai saluti

E in uscita, la prima cessione potrebbe essere quella di Jonathan Ikoné, molto più propenso ad accettare la Premier League rispetto alla già rifiutata Arabia.