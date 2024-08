Kostic è a un passo dalla Fiorentina. Ecco l'ultimo tassello che manca per chiudere l'affare con la Juventus. Ma Parisi, poi?

Kostic-Fiorentina: ci siamo

Si avvicina sempre di più l'approdo di Kostic alla Fiorentina. Il serbo ha dato il suo sì alla società viola, Palladino idem alla trattativa. L’accordo tra viola e Juventus è sulla base di un prestito, adesso quello che manca è relativo alla formula del riscatto.

E Parisi che fa?

Il dubbio più grande dell'operazione non è l'esperienza del quasi ex bianconero, ma l'investimento da dieci milioni fatto un’estate fa del club di Commisso su Parisi. Che ne sarà del giocatore ex Empoli? Partenza in prestito anche per lui? Se lo chiede il Corriere dello Sport-Stadio.