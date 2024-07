La Fiorentina e Amrabat in attesa dello stesso tipo di notizia. E così i viola non possono ancora affondare il colpo

La Fiorentina per un verso, Sofyan Amrabat per un altro. Due entità separate ma che attendono entrambe notizie, che non arrivano ancora, da Manchester sponda United.

Il termine e una situazione che non si smuove

Il termine del 20 luglio, l'ultimo per esercitare il riscatto del giocatore, si sta avvicinando e segnali dall'Inghilterra per una risoluzione definitiva della questione non arrivano.

Siamo ancora fermi al fatto che il giocatore compare sul sito ufficiale del club a differenza di altri che sono stati tagliati e che ha posato indossando la nuova maglia.

Soldi che servirebbero per affondare il colpo

Ma dei 20 milioni che i Red Devils dovrebbero versare ai viola per riscattare l'intero cartellino non v'è traccia. E in questo modo ecco che la Fiorentina non sta affondando su Colpani o Lucca che potrebbero essere presi più o meno per quella cifra lì.