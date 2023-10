Il tema degli attaccanti è uno dei più discussi in casa Fiorentina. Proprio un centravanti che in Serie A ha lasciato decisamente il segno, Sergio Pellissier, ne ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Fossi Italiano non sarei preoccupato della sterilità di Nzola e Beltran. La squadra sta giocando bene e ci sono altri che segnano al loro posto. Gli attaccanti veri non esistono più, oggi chi fa questo ruolo deve anche difendere, correre, pressare… ovvio che così si fa più fatica a farsi trovare pronti in area”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina è una squadra che gioca bene, rispecchiando la mentalità dell'allenatore. La mano di Italiano si vede eccome, e poi mi piace il suo trasformare le critiche in rabbia positiva da trasmettere alla squadra per caricarla ancora di più”.