Ennesimo richiamo all'ordine per una Primavera pericolosamente in zona retrocessione

Il passaggio del turno in Coppa Italia ha restituito se non altro un po' di ossigeno ad una Fiorentina Primavera che sta scherzando col fuoco: la squadra viola è penultima a quota 7 dopo 12 giornate, 1 punto dietro a Bologna e Lecce che giocherebbero il play out e 3 dietro al Monza, prima squadra virtualmente salva. Le difficoltà nella ricostruzione della rosa sono evidenti e i margini di miglioramento dal ‘mercato’ sono minori rispetto alla realtà delle prime squadre. Domani la squadra viola farà visita alla Sampdoria, non molto sopra in classifica ma già obbligata a fare risultato.