L'idea di Enzo Baldini a Radio Bruno sulla tragicomica situazione della Fiorentina:

"Sono un po' strumentalizzate le dichiarazioni di Dzeko, sarei un po' più benevolo, tra l'altro di fischi ne ho sentiti ben pochi. E' una situazione assurda, la Fiorentina è una società che ha aperto un nuovo capitolo: non abbiamo un presidente, non c'è più direttore sportivo, non c'è più uno stadio. E' stato forse anche un errore quello di voler giocare a Firenze, favorisce la squadra ospite il cantiere. Non abbiamo vinto ancora una partita. Un allenatore che non sa con chi sa confrontarsi, un direttore generale che non è un direttore generale, viene da un altro mondo.

Il direttore generale è un ruolo fondamentale, non abbiamo nessuno. In questa situazione un po' di colpa ce l'ha anche Firenze, anche i tifosi forse per il troppo bene. Hanno smantellato una società, prima Italiano, poi Palladino, poi Pradè. Come fa una società di calcio ad affrontare un campionato così difficile senza una guida?".