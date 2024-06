Reti bianche e pochissime emozioni: l'Italia pareggia contro la Turchia di Montella con qualche fischio del Dall'Ara

A meno di due settimane dagli Europei in Germania, l'Italia di Luciano Spalletti ha ancora tanta strada da fare per apparire nella sua miglior versione, decisamente lontana. L'amichevole di stasera contro la Turchia di Vincenzo Montella è terminata 0-0, con pochissimi sussulti.

Nessuna rete, nessuna emozione

Il ct azzurro prova la maggior parte dei componenti della rosa, ma per stasera il risultato non cambia: è un pareggio a reti bianche scialbo, senza emozioni. La Nazionale migliora solo in parte nella ripresa dopo un brutto primo tempo e rosicchia qualche piccola occasione, come quella di Raspadori all'ultimo minuto, ma non basta per impensierire la Turchia. Al termine dell'incontro, dal ‘Dall’Ara' di Bologna arriva qualche fischio all'Italia.