Corriere Fiorentino: L'altra faccia di Atene, ora tutto si è ribaltato

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'attualità di casa Fiorentina con particolare attenzione alla partita contro il Panathinaikos.

Prima pagina

Nella prima pagina in taglio alto Il Corriere Fiorentino intitola: “Notti Greche” e poi ancora “Dopo la finale persa i viola sfidano l'altra faccia di Atene”.

Pagina 9

Nelle Pagine interne il quotidiano riprende il titolo della prima pagina: “L'altra faccia di Atene”, aggiungendo nel sottotitolo “Il Panathinaikos nove mesi fa tifava Fiorentina, ora si è tutto ribaltato”. In taglio basso il Corriere Fiorentino presenta un'intervista all'ex calciatore viola Vryzas: “Ultrà caldi e voglia di impresa, per i viola sarà un match difficile”, con il sottotitolo “L'ex Vryzas mette in guardia dai greci: puntano molto sull'Europa”.