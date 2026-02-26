​​

Pronto il primo cambio per la Fiorentina: entra De Gea. Ecco le condizioni di Lezzerini

Duccio Zambelli /
David De Gea
David De Gea. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Paolo Vanoli ha pronto il primo cambio di questo Fiorentina-Jagiellonia, che si è terribilmente complicato per la squadra viola dopo un primo tempo che recita 0-2 per i polacchi (3-2 complessivo per i viola al momento). 

Cambio in porta

A inizio ripresa entrerà David De Gea, che durante l'intervallo si è tolto la tuta e si è riscaldato in tenuta da gara. 

Problemi per Lezzerini

Il portiere spagnolo entrerà al posto di Luca Lezzerini, che ha accusato problemi fisici non meglio specificati. 

