Due così sulla fascia destra forse non c'erano mai stati: Dodô, titolare e alla sua quarta stagione ormai a Firenze, e a brevissimo anche Tariq Lamptey. L'esterno londinese, ma di nazionalità ghanese, sarà a Firenze nelle prossime ore e rappresenterà l'ultimo tassello oneroso della campagna acquisti viola: circa 6 milioni per strapparlo al Brighton, scrive La Gazzetta dello Sport. La caccia al vice del brasiliano dunque è giunta al termine e offrirà a Pioli, quando Lamptey sarà ristabilito dal problema alla caviglia, un'alternativa sulla carta molto vicina al livello del titolare.

Non c'è fretta invece per Victor Lindelof, la cui firma può arrivare anche oltre le 20 di domani, scadenza del mercato estivo. La Fiorentina ha già un accordo con lo svedese per un biennale, sperando che l'ex Manchester United non serva per rimpiazzare un'uscita pesante nel reparto. Al rientro dalla sosta insomma, si vedrà il vero volto finale della squadra di Pioli.